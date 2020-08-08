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Чемпионат России по футболу стартовал победой ЦСКА

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Московский ЦСКА победил «Химки» в стартовом матче чемпионата России по футболу, встреча прошла на подмосковной «Арене Химки».

Армейцы уверенно начали поединок, уже на 18-й минуте Константин Кучаев распечатал ворота хозяев поля. В конце первого тайма подмосковный клуб получил еще гол — отличился опытный Алан Дзагоев.

«Химки» пытались отыграться, однако ЦСКА уверенно играли в обороне. Дзагоев во втором тайме получил травму и покинул поле, вместо него в игру вступил Арнор Сигурдссон. Также у армейцев дебютировал новичок команды — аргентинец Адольфо Гайч.

В следующем туре ЦСКА сыграет дома с «Тамбовом», а «Химки» отправятся в гости к «Сочи».

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