Чемпионат России по футболу стартовал победой ЦСКА

Московский ЦСКА победил «Химки» в стартовом матче чемпионата России по футболу, встреча прошла на подмосковной «Арене Химки».

Армейцы уверенно начали поединок, уже на 18-й минуте Константин Кучаев распечатал ворота хозяев поля. В конце первого тайма подмосковный клуб получил еще гол — отличился опытный Алан Дзагоев.

«Химки» пытались отыграться, однако ЦСКА уверенно играли в обороне. Дзагоев во втором тайме получил травму и покинул поле, вместо него в игру вступил Арнор Сигурдссон. Также у армейцев дебютировал новичок команды — аргентинец Адольфо Гайч.

ЦСКА одерживает победу на «Арене Химки» благодаря голам Константина Кучаева и Алана Дзагоева в первом тайме.



Финальная статистика встречи #ХимкиЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/OjlIRYYWfJ — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 8, 2020

В следующем туре ЦСКА сыграет дома с «Тамбовом», а «Химки» отправятся в гости к «Сочи».