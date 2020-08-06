Глава кузбасского города заразился коронавирусом

Глава города Белово Алексей Курносов заразился коронавирусом, об этом градоначальник сообщил в социальных сетях.

«Постоянные разъезды — штабы, совещания, уберечься не удалось. Город готовится ко Дню шахтера, идет ремонт и строительство множества объектов, эти работы необходимо контролировать. На улице не всегда был в маске, результат — инфекция», — написал Курносов.

Он добавил, что сам проходит лечение, а члены его команды находятся на самоизоляции.

«Теперь я точно знаю, что коронавирус — не выдумка и не искусственно созданный ажиотаж. Это тяжелое заболевание, которое наносит серьезный вред здоровью», — отметил мэр.

За последние сутки в Белове выявили восемь случаев COVID-19.