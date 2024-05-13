Сергей Шойгу покинул пост министра обороны России, который занимал почти 12 лет. На его место совершенно неожиданно для всех назначен бывший первый вице-премьер российского правительства, ученый-экономист Андрей Белоусов. В чем смысл рокировки, проведенной президентом Владимиром Путиным?

Назначение Белоусова станет шагом в разделении полномочий двух структур оборонного ведомства: Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГШ) и, собственно, Минообороны (МО).

ГШ, как орган высшего военного управления, продолжит заниматься планированием и управлением боевыми действиями, разведкой, организацией мобилизационного развертывания.

Цель МО — снабжение российской армии всем необходимым. Министерству предстоит формировать военный бюджет, оптимально его распределять, жестко контролировать расходы. Ведомство займется инновационным развитием, то есть организацией разработки и производства самого современного вооружения. С этой очень сложной задачей и должен справиться новый министр обороны.

Кто такой Белоусов

Андрей Рэмович Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве в семье советского экономиста — одного из разработчиков «косыгинской» экономической реформы.

После окончания Второй физико-математической школы поступил на экономический факультет МГУ им М. В. Ломоносова, который в 1981 году окончил с отличием по специальности «экономическая кибернетика».

Работал в ведущих экономических научных учреждениях АН СССР и РАН. С 2000 по 2006 год — генеральный директор Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования и одновременно внештатный советник председателей российского правительства. Доктор экономических наук.

Белоусов по своим убеждениям относится к тем, кого принято называть «системными либералами». В 2006 году по протекции тогдашнего министра экономического развития и торговли Германа Грефа Белоусов пришел в правительство, на должность замминистра Минэкономразвития.

В 2008-2012 годах — директор департамента экономики и финансов Аппарата правительства. С 21 мая 2012 года по 24 июня 2013 года — министр экономического развития РФ в правительстве Дмитрия Медведева.

Затем перешел на работу в администрацию президента РФ, где до 21 января 2020 года занимал должность помощника главы государства Владимира Путина по экономическим вопросам.

С 21 января 2020 года занимал пост первого заместителя председателя правительства Мишустина. В его задачу входила разработка и координация работы по крупнейшим проектам. Он, в частности, курировал программу создания в России полного цикла производства дронов, о чем докладывал лично Путину.

Про деньги и инновации

Перед Минобороны стоят огромные задачи и средства через ведомство проходят колоссальные. Чтобы деньги не уходили «в песок», нужно провести аудит расходов, а затем жестко оптимизировать их. С этим сможет справиться только человек со стороны, имеющий опыт управления масштабными государственными проектами. Белоусов здесь — идеальный выбор.

Новому министру обороны предстоит одолеть фронду в ведомстве. Судя по делу бывшего замглавы МО Тимура Иванова, там пустила корни коррупция. По рассказам коллег, Белоусов — жесткий и волевой руководитель. К тому же он доверенное лицо президента. Ему будет по силам «через колено» сломать сопротивление высокопоставленных чиновников в погонах.

Пригодятся его экономические компетенции и интерес к инновациям. «Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны. Вписать с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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«Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества. Поэтому на нынешнем этапе президент принял решение о том, чтобы министерство обороны возглавил гражданский человек», — добавил Песков.

Он дал понять, что Белоусов не будет лезть в дела, которыми занимается Генеральный штаб во главе с Валерием Герасимовым. Таким образом, Кремль создаст систему сдержек и противовесов между гражданскими и военными «крыльями» Минобороны, что только послужит на пользу дела. При этои Герасимов останется первым заместителем министра обороны.

Тем временем, украинский экономист Алексей Кущ назвал назначение нового министра обороны «очень плохой новостью» для Киева, так как он способен дать мощный толчок развитию Вооруженных сил России. По его словам, Белоусов сыграл важную роль в создании «модели роста экономики РФ, глубоких структурных трансформаций и адаптации к санкциям».

А что с Шойгу

После мятежа ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным в июне 2023 года многие эксперты назвали отставку Шойгу делом времени. Путин не стал торопиться и дождался удобного момента — смену состава правительства после переизбрания на новый срок. К этому моменту, видимо, было приурочено скандальное дело против замглавы Минобороны Тимура Иванова.

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Но назначение Шойгу на пост секретаря Совета безопасности РФ не означает «почетную пенсию». В теории эта должность дает возможность контроля над силовыми структурами. Такая власть была у бывшего секретаря Совбеза Николая Патрушева. На практике же влияние бывшего министра обороны будет зависеть от полномочий, которыми его наделит президент.

По словам Пескова, новый секретарь Совбеза будет заниматься оборонкой. Он будет курировать работу комиссии по военно-промышленному комплексу и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. «Шойгу продолжит работать в этой области, которую он хорошо знает, прекрасно знает изнутри», — отметил пресс-секретарь президента.

Но пока не понятно, как Шойгу в рамках одной структуры уживется с еще одним статусным отставником — зампредом Совета Безопасности Дмитрием Медведевым.