Басманный районный суд отправил в СИЗО заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Его арестовали на два месяца.

Иванова задержали вечером во вторник, 23 апреля. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статья 290 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для совершения преступления организованной группой. Речь идет о «получении взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны», говорится в сообщении суда.

В нескольких российских регионах силовики проводят десятки обысков, связанных с делом замминистра обороны Тимура Иванова, рассказал РБК источник, знакомый с ходом следствия. По его словам, сотрудники ФСБ работают на объектах в Краснодарском и Ставропольском краях.

По словам источника, замминистра был задержан во вторник в 17 часов мск в своем служебном кабинете. «В этот же день в министерстве в 11. 00 проходила коллегия, на которой присутствовал Иванов», — рассказал источник. Он добавил, что материалы уголовного дела связаны с должностными обязанностями чиновника.

«Дело может стать многоэпизодным, так как следствие опрашивает возможных участников преступной деятельности, которые дают показания», — добавил источник.