Надежды Украины на коренной перелом провалились. Но и Россия не продемонстрировала впечатляющих успехов. На линии фронта идут бои местного значения и глубоких прорывов никто не ожидает. Одни говорят, что ситуация зашла в тупик, другие видят в этом российскую стратегию. Как будет развиваться конфликт в 2024 году?

ВСУ испытывают нехватку техники и личного состава в войсках Фото: © Минобороны Украины

Еще год назад Киев был полон самых смелых надежд. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью Запада подготовили для контранаступления ударный кулак — 9-й и 10-й армейские корпуса и оперативную группу «Марун». Несколько десятков тысяч человек, вооруженных танками Leopard и БМП Bradley, были готовы прорвать российскую оборону и войти в Крым.

«Я хотел бы, чтобы мы с вами месяцев через шесть поговорили, вот я специально поеду на набережную Ялты, там у меня есть свое любимое место», — сказал в декабре 2022 года советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что украинские войска скоро пойдут на прорыв.

Но весной они на прорыв не пошли, и советник скорректировал прогноз. «Шесть месяцев, пять или семь месяцев, мы будем находиться в Крыму. Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный»,— заявил Подоляк в мае 2023 года, пообещав снести Крымский мост и «искоренить все русское в Крыму».

В июне 2013 года ВСУ действительно пошли в наступление, но напоролись на мощнейшую российскую оборону и «забуксовали». За последующие месяцы им удалось захватить лишь несколько небольших поселков, потеряв при этом, по данным Минобороны России, 90 тысяч человек, 600 танков и 1900 бронемашин.

В итоге глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что реально ВСУ якобы реально наступать и не собирались. «Есть такое понятие, как психологическое контрнаступление. Внушить врагу неизбежность поражения. Считаю, что это нам полностью удалось. Чисто психологически Крым мы взяли», — заявил Буданов.

Варианты развития событий

После провала украинского наступления российские войска стабилизировали фронт и постепенно начали перехватывать инициативу. Но ситуация неустойчива. Ни у одной из сторон нет решающего перевеса и теоретически обстановка может кардинального измениться. Есть несколько сценариев.

Поражение России. ВСУ с помощью Запада готовит новую ударную группировку. НАТО передает Киеву большое количество бронетехники, артиллерии, боеприпасов, а также истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Украинские войска наносят удар, прорывают российскую оборону выходят к Азовскому морю и Крыму.

Это самый маловероятный сценарий. Западная помощь Украине заморожена. США уже предупредили Киев, чтобы он не рассчитывал на прежний уровень поддержки. Натовские арсеналы истощены, производство новых боеприпасов на Западе не может покрыть потребности Украины.

Украинские войска несут тяжелые потери в личном составе Фото: © пресс-служба Минобороны Украины

Самая большая проблема ВСУ — люди. Украинские силы несут тяжелые потери, с каждым днем растет дефицит личного состава. Большая часть самых подготовленных и грамотных бойцов уже выбита. Повальная мобилизация людей без мотивации вопрос не решит.

Разгром Украины. Россия переходит в решительное наступление. ВСУ деморализованы. Украинский фронт сыпется. Киев по требованию Запада просит мирные переговоры.

Такой исход конфликта в 2024 году также ждать вряд ли стоит. Для проведения крупной стратегической операции России потребуется большие материальные и людские ресурсы. Нужное количество вооружений и боеприпасов Москва еще вряд ли накопила.

Быстрое наполнение войск людьми потребует мобилизации, а она вызывает большое напряжение в обществе. Российские власти предпочли постепенное увеличение численности армии за счет набора контрактников и добровольцев, а на это нужно время.

Заморозка конфликта. Москва и Киев при содействии Запада садятся за стол переговоров. Заключается перемирие. Условная граница между странами устанавливается по линии фронта.

Такой сценарий не устраивает ни одну из сторон. Для Запада он несет большие репутационные потери: Россия, несмотря на противодействие, закрепилась на новых территориях. Для режима Владимира Зеленского такой исход означает поражение и политическую смерть.

Москва понимает, что при столь высоких ставках сторон заморозка — не мир, а отложенный военный конфликт. Перемирие даст передышку Украине. Запад насытит ВСУ оружием, поможет подготовить их, чтобы те с новыми силами могли ударить по российским войскам.

Ставка на измор. Российские войска в позиционных боях изматывают украинские силы. Киев с каждым месяцем испытывает все больший дефицит ресурсов. Падает моральное состояние ВСУ. Неудачи на фронте приводят к конфликтам в тылу. Политики начинают грызню, сваливая друг на друга вина. Украина постепенно «истекает кровью» и приближается к коллапсу.

Очевидно, что Россия, пользуясь глобальным превосходством в ресурсах, взяла на вооружение стратегию истощения противника. Российский войска избегают крупных наступательных операций, сохраняя личный состав и технику. Они оказывают давление по всей линии фронта, раздергивая украинские силы.

При этом российская армия регулярно наносит удары в тактической, оперативной и стратегической глубине. Управляемыми бомбами, ракетами и беспилотниками уничтожается скопления военнослужащих, техника, склады, производства, инфраструктура. Так Россия постепенно лишает Украины базы, без которой невозможно продолжение боевых действий.

Чего ждать от сторон

Пока же каждая из сторон делает оптимистичные заявления и рассчитывает на успех.

Россия в 2024 году сделает ставку:

— на перехват стратегической инициативы;

— на давление по всей линии фронта, поиск слабых мест и удары по ним;

— массированные удары высокоточным оружием по военным, промышленным, инфраструктурным объектам;

— целенаправленное накопление ресурсов и подготовку войск к решительному удару по Украине.

Украина попытается:

— перейти к стратегической обороне;

— нанести удары по российской военной инфраструктуре;

— нанести удары по мирным объектам на территории России;

— провести тотальную мобилизацию;

— сформировать новую ударную группировку для наступления.

«Мне кажется смешной сама мысль о том, что Украина сможет продержаться в 2024 году, чтобы потом перейти в наступление. Они уже переходили в наступление прошлым летом, и это был колоссальный провал. <…> Реальна опасность того, что русские просто их победят в течение этого или следующего года», — считает американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.