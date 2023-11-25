Спецоперация на Украине длится уже более 600 дней. Украинское наступление провалилось и вряд ли у Киева появится шанс его повторить. Россия перехватила инициативу, но недостаточно сил для разгрома противника. Запад заговорил, что ситуация зашла в тупик. Казалось бы, самое время сесть за стол переговоров. Почему этого не происходит?

Боец российского спецназа запускает дрон-камикадзе в зоне СВО Фото: © Минобороны России

Согласно классическому определению Карла фон Клаузевица, война — это продолжение политики, только иными средствами. Другими словами, военный конфликт всегда — следствие противоречий, которые стороны не сумели разрешить с помощью политических инструментов.

Для военного противостояния характерно сложное переплетение интересов, не только его прямых участников, но и других стран и блоков государств. Часто за спиной у одной из воюющих сторон стоит реальный бенефициар. Такие столкновения называют гибридными.

Участники конфликта на Украине

Запад. А точнее Соединенные Штаты: Евросоюз безропотно следует в русле американской внешней политики. США — главный бенефициар конфликта. Преследует цели:

Ослабить Россию. Сменить политический режим. Превратить ее во второразрядное послушное государство;

Возродить НАТО. Превратить его в монолитный боевой блок с прицелом на будущее противостояние с Китаем;

Полностью подчинить Европу. ЕС не должен быть конкурентом США, евро — не должен конкурировать с долларом.

Украина. В конфликте играет роль классического лимитрофа (от лат. «граничащий с кем-то»). Так называют «буферные» государства между зонами влияний мировых держав. Они готовы поступиться частью суверенитета, чтобы выгодно продать свое геополитическое положение. Преследует цели:

Показать состоятельность молодой украинской государственности;

Разгромить и вывести из игры Россию, находясь при этом на полном западном обеспечении и «под зонтиком» американской системы безопасности;

Войти в состав НАТО и ЕС. Стать особым партнером США: как максимум на уровне Германии после Второй мировой войны, как минимум — Польши после холодной войны.

Россия. Москва не считает Киев самостоятельным игроком. Кремль неоднократно заявлял, конфликт на Украине — лишь часть глобального противостояния с Западом. Преследует цели:

Стать равноправным мировым игроком. Заставить Запад уважать российскую зону влияния и интересы Москвы;

На корню ликвидировать угрозу, исходящую от Украины;

Обеспечить контроль над Северным Причерноморьем. За эти земли Россия сражалась сотни лет и не по прихоти правителей, а потому что такова логика развития российского государства: там пересекаются экономические, политические и культурные интересы страны.

Каковы ставки

Ставки в игре высоки, но не равнозначны:

Для США конфликт на Украине — лишь очередное обострение стратегического противостояния с Москвой. Главный враг США — Китай.

Для Киева ставки непомерно высоки. В случае поражения Украину ждет судьба «разменной монеты», такова участь всех лимитрофов. Поэтому президент Владимир Зеленский и его окружение будут бороться до конца, иначе — политическая смерть.

Для Москвы — это экзистенциальный вызов. В случае поражение Россия лишится роли мировой державы. Поэтому у Белого дома пространство для маневра есть, а Кремлю отступать некуда.

При этом США и Россия, имея долгий опыт жесточайшего противостояния друг с другом, ведут игру по правилам. Москва и Вашингтон прекрасно понимают, что прямой военный конфликт грозит обрушить мир в ядерную катастрофу. Они знают, что есть черта, за которой нужно искать компромисс.

Что будет дальше

В выигрыше сейчас США. Они сумели ослабить Россию экономическими санкциями, вдохнули жизнь в НАТО и подчинили Европу.

Американцы крайне прагматичны. Для них конфликт на Украине — это бизнес-проект. И к президентским выборам в 2024 году Белый дом должен его переформатировать, чтобы он не портил репутацию Джо Байдена.

Киевский режим приближается к краю пропасти. Запад резко сократил помощь. На Западе все слышнее призывы к миру даже путем отказа Киева от потерянных территорий. Зеленский категорически против. Но его интересы могут разойтись с интересами Украины и тогда появится другой лидер.

Российская армия возвращает стратегическую инициативу и, вероятно, готовит крупную наступательную операцию. Россия выдержала санкции, разогнала оборонную промышленность и сохранила добрые отношения с большинством стран мира. Все это — хороший задел для будущих переговоров.

Будут ли переговоры

Чтобы мирные переговоры состоялись, должны сойтись три условия:

Признание в США, что проект исчерпал позитивные перспективы, пора из него выходить и «фиксировать прибыль»;

Осознание на Украине, что без мирного решения неотвратима катастрофа;

Желание России изменить стратегию на совмещение военного давления с поиском компромисса.

Когда эти три условия сойдутся — решит ситуация на поле боя. Сейчас военные определяют позиции, на которых затем будут вести переговоры дипломаты. Очевидно лишь то, что горячая фаза конфликта не может длиться долго, слишком высоки издержки для всего мира.