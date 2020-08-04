Путешественник «убил» велосипед поездкой от Томска до Крыма

Учитель физкультуры Иван Поротников вернулся домой, в село Подгорное Томской области, после поездки на велосипеде от Томска до Крыма, о своем путешествии он рассказал Sibnet.ru.

Иван Поротников выехал из Томской области 12 июня, а приехал в Крым 14 июля, пробыв в пути больше месяца и преодолев 5145 километров. Домой томич добирался на поезде.

По словам учителя физкультуры, главной проблемой в дороге стали технические сложности. Его алюминиевый велосипед оказался практически «убит». В дороге вылетели 11 спиц, срезало несколько болтов на багажнике, начали барахлить переключатели, а обод деформировался и не подлежит восстановлению.

«Такое расстояние на велосипеде преодолеть — это испытание на прочность», — сказал Иван Поротников.

Фото: © Иван Поротников

Несмотря на сложности, поездка на юг на велосипеде оказалась гораздо бюджетнее, чем на поезде. Для сравнения, в сторону Крыма Поротников потратил около 4 тысяч рублей, а обратный путь на поездах ему обошелся почти в 10 тысяч.

Путешествие до Крыма на данный момент для томского учителя самое длительное, в которое он отправлялся на велосипеде. Ранее он ездил на Байкал за 18 дней и из родного села до Северска за 11 часов.

«В планах купить себе велосипед из титана, скорее всего, либо металлический с добавлением хром-малибдена», — поделился Иван Поротников.

Прочный транспорт нужен для следующего путешествия, уже по Европе. Мужчина планирует преодолеть больше 7 тысяч километров, побывав в Минске, Киеве, Одессе, Кишеневе, Бухаресте, Братиславе, Праге, Варшаве, Вильнюсе, Риге, Таллине, завершив поездку в Санкт-Петербурге.