Турфирмы рассказали о повышении спроса россиян на шенгенские визы

Турфирмы перед началом летнего сезона фиксируют рост спроса на так называемые комбинированные туры, включающие посещение нескольких стран.

Количество заявок россиян на получение шенгенских виз превышает пропускную способность европейских консульств, а из-за очередей в официальных визовых центрах туристы стали чаще прибегать к услугам агентов.

Спрос на визы в страны Европейского союза у российских граждан в этом году вырос, рассказала РБК гендиректор сети «Единый визовый центр» Алина Гафурова. «Очереди в визовые центры большие — это стало серьезной проблемой для многих заявителей», — отметила она.

Директор агентства «Да-турс» Лилия Феоктистова уточнила, что в 2024 году рост спроса на шенгенские визы составляет 20% по сравнению с прошлым годом.

При этом наибольшим спросом пользуются визы в Италию, Францию и Испанию. Эти страны остаются наиболее лояльными российским туристам, пояснила Гафурова.