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Турфирмы рассказали о повышении спроса россиян на шенгенские визы

Источник:
РБК
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Турфирмы перед началом летнего сезона фиксируют рост спроса на так называемые комбинированные туры, включающие посещение нескольких стран.

Количество заявок россиян на получение шенгенских виз превышает пропускную способность европейских консульств, а из-за очередей в официальных визовых центрах туристы стали чаще прибегать к услугам агентов.

Спрос на визы в страны Европейского союза у российских граждан в этом году вырос, рассказала РБК гендиректор сети «Единый визовый центр» Алина Гафурова. «Очереди в визовые центры большие — это стало серьезной проблемой для многих заявителей», — отметила она.

Директор агентства «Да-турс» Лилия Феоктистова уточнила, что в 2024 году рост спроса на шенгенские визы составляет 20% по сравнению с прошлым годом.

При этом наибольшим спросом пользуются визы в Италию, Францию и Испанию. Эти страны остаются наиболее лояльными российским туристам, пояснила Гафурова.

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