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Стоимость летнего отдыха подскочила на 15%

Источник:
«Известия»
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Летний отдых с начала года вырос в цене на 15% и может подорожать еще на 10%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Рост стоимости происходит на уровне 15–20% — это как отдых внутри России, так и за границей. Если сравнивать итоги I квартала с концом прошлого года, то цены уже увеличились примерно на 15%, но очевидно, что до конца сезона могут вырасти еще», — рассказал «Известиям» член президиума АТОР Александр Сирченко.

По его словам, причина — в увеличении стоимости перелетов и проживания, на которое завязана цена некоторых услуг в гостиницах. Это и подорожание коммунальных услуг и других инфраструктурных расходов.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский также сообщил «Известиям», что стоимость на летние международные направления уже увеличилась на 10–15%.

«Это связано с инфляцией, волатильностью курсов валют, ростом цен на авиационное топливо. Позитивно то, что самое массовое направление отдыха россиян — Турция, которая в 2023-м увеличивала цены на 20–30%, в этом году существенно не повышает их, а некоторые отели даже делают специальные условия ниже уровня 2023-го», — отметил Уманский.

По его словам, минимальный средний чек на международные путешествия на двоих на неделю стартует от 140 тысяч рублей, включая перелет и проживание в гостинице 3–4 звезды по системе «все включено».

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