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Лыжницы и сноубордистки в бикини спустились с горы в Шерегеше

Источник:
Sibnet.ru
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Спуск в купальниках вернулся на GrelkaFest-2024 в Шерегеше. Более тысячи райдеров в бикини и пляжных шортах скатились с горы Зеленой.

«Сегодня у нас тот спуск, с которого начиналась "Грелка". Это спуск в купальниках. И если в прошлом году у нас было -7 градусов и спустилось около 600 райдеров в купальниках в совершеннолетних нарядах, то сегодня у нас +7 и спустилось 1 007 райдеров», — отметил соорганизатор GrelkaFest-2024Никита Гирин.

География райдеров этом году — традиционно регионы Сибири (Кемеровская, Новосибирская, Томская области, Красноярский край, а также центральная часть России, особенно Москва и Московская область. Также были туристы из Саудовской Аравии.

Бикини-спуск всегда был фишкой «Грелки». Самый первый прошел в 2013 году и сразу побил рекорд по массовости. В Шерегеше с горы скатились 500 лыжников и сноубордистов, до этого самым многочисленным был спуск в Канаде — и всего 250 человек.

В последующие годы спуск устанавливал все новые рекорды: в 2021 году зафиксировали 1772 человека. На GrelkaFest-2023 официального спуска в купальниках не было, его заменил «Летний спуск», когда с горы можно было съехать в любой летней одежде, в том числе в бикини и пляжных плавках.

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Жизнь #Туризм #Кузбасс
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Топ комментариев

nicollaich

«Большая семерка» не является международной организацией, так как не имеет устава и не основана на международном...

Alhazred

Так как победы Украины не будет, твой комментарий не имеет смысла.)))

snoo

Да не, норм, к границам 1991 года вполне нормально. По состоянию на 01.01.1991.

dobr_zlodey

репарации должны выплачивать России страны НАТО включая Украину а не наоборот!