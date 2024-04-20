Лыжницы и сноубордистки в бикини спустились с горы в Шерегеше

Спуск в купальниках вернулся на GrelkaFest-2024 в Шерегеше. Более тысячи райдеров в бикини и пляжных шортах скатились с горы Зеленой.

«Сегодня у нас тот спуск, с которого начиналась "Грелка". Это спуск в купальниках. И если в прошлом году у нас было -7 градусов и спустилось около 600 райдеров в купальниках в совершеннолетних нарядах, то сегодня у нас +7 и спустилось 1 007 райдеров», — отметил соорганизатор GrelkaFest-2024Никита Гирин.

География райдеров этом году — традиционно регионы Сибири (Кемеровская, Новосибирская, Томская области, Красноярский край, а также центральная часть России, особенно Москва и Московская область. Также были туристы из Саудовской Аравии.

Бикини-спуск всегда был фишкой «Грелки». Самый первый прошел в 2013 году и сразу побил рекорд по массовости. В Шерегеше с горы скатились 500 лыжников и сноубордистов, до этого самым многочисленным был спуск в Канаде — и всего 250 человек.

В последующие годы спуск устанавливал все новые рекорды: в 2021 году зафиксировали 1772 человека. На GrelkaFest-2023 официального спуска в купальниках не было, его заменил «Летний спуск», когда с горы можно было съехать в любой летней одежде, в том числе в бикини и пляжных плавках.