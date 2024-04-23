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Перечислены страны, куда россияне могут поехать без загранпаспорта

Источник:
Sibnet.ru
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Озеро Иссык-Куль в Киргизии
Озеро Иссык-Куль в Киргизии
Фото: Ninara / Attribution License

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) перечислили страны, для посещения которых россиянам не нужны не только визы, но и заграничные паспорта.

Белоруссия. Добраться туда можно самолетом, поездом или автомобилем. Прямые рейсы в Минск выполняются из Москвы и из более чем десяти городов России. Из столицы можно улететь также в Брест, а в Гомель — еще и из Петербурга.

Казахстан. Из Москвы и регионов есть прямые рейсы в Астану, Алма-Ату, Актау и Шымкент.

Киргизия. Из Москвы и нескольких регионов есть прямые рейсы в Бишкек и Ош.

Армения. По внутреннему паспорту можно въехать только через международные аэропорты Еревана и Гюмри.

Абхазия. Добраться из России можно автомобильным либо железнодорожным транспортом, но удобнее всего долететь до Сочи, откуда через границу туристов перевозят маршрутки.

Южная Осетия. Добраться из России можно автотранспортом по Транскавказской автомагистрали, но лучше – самолетом до Владикавказа, а оттуда на автобусе или такси до Цхинвала.

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