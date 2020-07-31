Попытку изнасилования шестилетней девочки в Омске сняли камеры

Молодой мужчина пытался изнасиловать шестилетнюю девочку на лестнице многоэтажного дома в Омске, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, инцидент произошел 29 июля вечером в подъезде многоквартирного дома Омска. Неизвестный мужчина напал на шестилетнюю девочку и притянул ее к себе, ребенок вырвался, а мужчина убежал.

Видео с камер наблюдения опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что две девочки заходят в дом, а за ними в подъезд следует мужчина. В момент, когда девочки поднимаются по лестнице, мужчина сзади нападает на ребенка.

Фото: © ГУ МВД по Омской области

На следующий день, после случившегося, родители ребенка обратились в полицию. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы вред здоровью девочки и какие-либо телесные повреждения не причинены.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б», части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Сейчас подозреваемого разыскивают. Приметы разыскиваемого: мужчина на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост 175-180 сантиметров, волосы длинные вьющиеся до плеч, на лице щетина. Был одет в куртку черного цвета, штаны черного цвета, ботинки черного цвета, на голове кепка темно-серого цвета.