Гидрометцентр сообщил об опасном солнечном излучении в Забайкалье

Длительное нахождение под открытым солнцем в Забайкалье в ближайшие дни может быть опасным для здоровья, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Опасное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в ближайшие три дня в Забайкальском крае, а также в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях и республике Адыгея. В эти дни следует избегать длительного нахождения на солнце.

«Индекс ультрафиолетового излучения будет доходить до семи единиц. Это очень опасно, потому что поражения на коже возникают при таком индексе очень быстро», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Ультрафиолетовый индекс (УФ-индекс) — показатель уровня ультрафиолетового излучения. Введен Всемирной организацией здравоохранения.

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Низким считается индекс от одной до двух единиц. Высокий — от трех до семи. В этом случае требуется защита кожи. Также специалисты рекомендуют надевать головные уборы. Экстремальный — от восьми до 11 единиц. При таком показателе лучше не находиться на улице в полуденное время, обязательно использовать защиту для кожи, глаз и носить головной убор.

По данным синоптиков регионального Гидрометцентра, в Забайкалье в течение ближайших дней в некоторых районах температура поднимется до +35 градусов.