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Режим ограничений из-за COVID-19 в Новосибирске продлен до сентября

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Действие режима повышенной готовности в Новосибирской области в связи с распространением COVID-19 продлено до 31 августа, сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

«Для того, чтобы не расслабляться, мы принимаем решение о продлении режима повышенной готовности до 31 августа этого года со всеми соответствующими ограничениями», — цитирует губернатора правительство региона.

Граждане по-прежнему должны носить маски в общественных местах.

«Разрешаются занятия спортом в организованных группах в муниципальных и государственных учреждениях физкультуры и спорта (...) Разрешаем репетиционную деятельность для всех учреждений культуры. Мы все-таки надеемся, что осенью новый театральный и музыкальный сезон стартует», — сказал Травников.

По данным областного Минздрава на понедельник, в регионе зарегистрировано почти 9 тысяч случаев коронавирусной инфекции, выздоровело почти 7 тысяч человек, умерли. 206 человек.

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