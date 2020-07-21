НАВЕРХ

Дочь Тутберидзе сломала ногу и пропустит начало сезона

Источник:
Sibnet.ru
58 0
Фото: © instagram.com/di__davis/

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, пропустит старт сезона из-за перелома ноги. 17-летняя спортсменка опубликовала фотографию в гипсе в своем Instagram.

«Вот уже четыре недели, как я в гипсе. Осталось еще две. Мы пропустим прокаты, но будем готовиться к сезону», — уточнила спортсменка, которая проживает и тренируется в США.

В паре с Глебом Смолкиным Диана Дэвис выступает в танцах на льду. В сезоне-2019/20 им удалось дважды стать вторыми на этапах юниорского Гран-при в России и США, выйти в финал Гран-при, а затем занять третье место на чемпионате России среди юниоров.

Дэвис начинала карьеру как одиночная фигуристка, тренировалась вместе с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой, однако была вынуждена перейти в танцы из-за проблем со здоровьем, которые сделали невозможным выполнение сложных прыжковых элементов.

Еще по теме
Погибла чемпионка мира по фигурному катанию
Косторная выиграла фигурный «Оскар»
Тутберидзе признали лучшим тренером мира
Фигуристка Сотскова завершила карьеру в 20 лет
смотреть все
Спорт #Зимние виды
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Кадыров жестко ответил на заявление о введении США санкций против него
•
Международные рейсы разрешат выполнять только из шести городов
•
Разработан первый «неразрезаемый» материал
•
Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи
Подробности
•
Будто запятая: как увидеть комету NEOWISE
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
Как это работает
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Министр спорта не увидел смысла в уходе легкоатлетов из сборной
09.07.2020 12:53
Американский игрок подписал рекордный контракт в истории спорта
07.07.2020 14:57
Эксперты Der Spiegel подтвердили поддельные подписи Родченкова
06.07.2020 13:23
Липницкая подтвердила слухи о беременности
17.06.2020 09:42
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Кадыров жестко ответил на заявление о введении США санкций против него
•
Международные рейсы разрешат выполнять только из шести городов
•
Разработан первый «неразрезаемый» материал
•
Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи
Как это работает
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Трамп заявил, что избрание Байдена приведет к уничтожению Америки
46
Госдума разрешила массовую вырубку леса возле Байкала
22
Медведев назвал политику США борзой
21
Путин поднял российские войска по тревоге
21
США ввели новые антироссийские санкции
17