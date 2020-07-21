Дочь Тутберидзе сломала ногу и пропустит начало сезона

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, пропустит старт сезона из-за перелома ноги. 17-летняя спортсменка опубликовала фотографию в гипсе в своем Instagram.

«Вот уже четыре недели, как я в гипсе. Осталось еще две. Мы пропустим прокаты, но будем готовиться к сезону», — уточнила спортсменка, которая проживает и тренируется в США.

В паре с Глебом Смолкиным Диана Дэвис выступает в танцах на льду. В сезоне-2019/20 им удалось дважды стать вторыми на этапах юниорского Гран-при в России и США, выйти в финал Гран-при, а затем занять третье место на чемпионате России среди юниоров.



Дэвис начинала карьеру как одиночная фигуристка, тренировалась вместе с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой, однако была вынуждена перейти в танцы из-за проблем со здоровьем, которые сделали невозможным выполнение сложных прыжковых элементов.