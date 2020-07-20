Медведи напугали жителей Кузбасса

Медведи нападают на скот и разоряют огороды в Кемеровской области, сообщил в Instagram глава Таштагольского района Владимир Макута.

«Поступают обращения от жителей наших отдалённых посёлков о выходе медведей, нападении на скот», — рассказал о проблеме глава района.

Но разрешение на отстрел медведя — полдела, настоящая сложность, что в Таштагольском районе образована природоохранная территория — Шорский нацпарк, и там вести охоту запрещено законом. Тем не менее, охотники не теряют уверенности — рано или поздно они выследят косолапого на участке, где нет таких ограничений.

«А если он нападет, уговаривать его что ли, чтобы отстал. У нас в этом году он уже залез в огород и напакостил, а у соседа пять ульев съел», — написал один из пользователей в комментариях.