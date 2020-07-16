Экс-главу Центра Мешалкина отпустили под подписку о невыезде

Экс-глава клиники Мешалкина Александр Караськов и его супруга Ирина Бойцова отпущены под подписку о невыезде в июне, до этого они находились под домашним арестом, сказал на онлайн-пресс-конференции начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Павел Илык.

Замдиректора клиники Мешалкина и известного кардиохирурга Евгения Покушалова задержали в феврале прошлого года, его подозревают по статьям, которые квалифицируются как тяжкие — 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и 174 УК РФ (отмывание денег, полученных преступным путем).

Сначала суд избрал для замруководителя меру пресечения в виде заключения под стражу, затем суд изменил меру пресечения на домашний арест, а позже на подписку о невыезде.

В начале июня силовики задержали экс-главу клиники Мешалкина Александра Караськова и его супругу Ирину Бойцову, занимавшую пост заместителя директора центра по организационно-клинической работе. Они также подозреваются в причастности к преступлениям, связанных с хищениями 1,3 миллиарда рублей. Караськов, Покушалов и Бойцова возместили Минздраву РФ свыше 850 миллионов рублей.

«До 3 июня они находились под домашним арестом. С 3 июня избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сказал Илык.