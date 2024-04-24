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СМИ узнали подробности дела замминистра обороны Иванова

Источник:
Sibnet.ru
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Заместитель министра обороны Тимур Иванов, задержанный по подозрению в получении взятки, давно находился в оперативной разработке.

«Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий», — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ. Сейчас с Ивановым проводятся следственные действия.

Одновременно с Ивановым были задержаны еще несколько человек, причастных к передаче денег в «сложной цепочке посредников», рассказал источник «Известий», знакомый с ходом расследования.

Еще один источник уточнил, что поздно вечером во вторник, 23 апреля начались обыски на объектах недвижимости семьи Иванова.

О задержании Иванованакануне вечером сообщил СК. Дело против замминистра завели по части 6 статьи 290 УК (получение взятки). Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.

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