Новые эпизоды и фигуранты появятся в деле Тимура Иванова

Следствие устанавливает причастность заместителя министра обороны Тимура Иванова, арестованного по обвинению в получении взятки, к возможным иным должностным преступлениям.

«В ходе следствия будет проверяться причастность Иванова к другим возможным противоправным деяниям, повлекшим ущерб. Уголовное дело может не ограничиться одним эпизодом получения взятки. В его деле могут появиться и новые фигуранты», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Сам Иванов отвергает свою причастность к получению взятки и готов давать развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность.

О задержании Иванова 23 апреля сообщили в Следственном комитете России. Иванову предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (часть 6 статья 290 УК РФ). Басманный суд Москвы отправил его под арест до 23 июня.