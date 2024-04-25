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Шойгу отстранил от должности своего заместителя Иванова

Источник:
Sibnet.ru
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Министр обороны России Сергей Шойгу отстранил от должности своего заместителя Тимура Иванова, сообщили источники.

«Приказом министра обороны России Тимур Иванов отстранен от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы «заместитель министра обороны Российской Федерации», — сообщил источник РБК.

Чиновнику в день задержания было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Иванов в 1999–2012 годах работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Затем стал замглавы правительства Московской области, когда губернатором региона был Сергей Шойгу.

С 2013 года возглавлял «Оборонстрой» — строительный холдинг Минобороны. В 2016 стал заместителем министра обороны. Отвечает в военном ведомстве за строительство и расквартирование войск, а также медицинское обеспечение.

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