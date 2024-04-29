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Страница про Тимура Иванова исчезла с сайта Минобороны

Источник:
Sibnet.ru
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Профиль заместителя министра обороны России Тимура Иванова, арестованного по делу о взятке, перестал отображаться в разделе «Руководство» на официальном сайте Минобороны.

На этой странице была размещена биографией Иванова. Там указывалось, что генерал награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и другими медалями.

Аналогично в сентябре 2023 года на сайте Минобороны перестала отображаться информация о генерале Сергее Суровикине, который занимал должность Военно-космическими силами России.

Иванова задержали 23 апреля. На следующий день генерала арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК, максимальное наказание 15 лет лишения свободы).

По версии следствия, Иванов получал взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. По данным газеты «Коммерсантъ», общая сумма взятки, полученной замминистра с 2018 по 2023 год, составила 1,185 миллиарда рублей, при этом его коррупционный доход мог быть выше «в 10 раз».

Соучастниками Иванова считаются предприниматель Сергей Бородин и учредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Первому предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, второму в даче взятки.

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