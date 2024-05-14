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Начальника Главного управления кадров МО РФ отправили под арест

Источник:
Sibnet.ru
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Суд заключил под стражу начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, задержанного по подозрению в получении крупной взятки, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Петренко.

По ее словам, Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело. Кузнецов подозревается в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статься 290 УК РФ). Статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2021-2023 годах, Кузнецов, являясь начальником восьмого управления Генерального штаба ВС РФ (защита гостайны), получил взятку от представителей коммерческих структур «за совершение определенных действий в их пользу».

«В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации подозреваемого обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши», — отметила Петренко.

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