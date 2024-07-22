ФСБ уличила офис Зеленского в подготовке терактов в Крыму

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец (внесен в перечень террористов и экстремистов) курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 года, говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Ранее в ФСБ сообщили о пресечении в Санкт-Петербурге канала поставки в Россию из Европы взрывчатых веществ и электродетонаторов для совершения терактов.

«Следует отметить, что аналогичная схема переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию вскрыта в апреле 2023 года в Республике Крым. Лица, готовящие террористический акт, установлены и задержаны. При этом курировал их деятельность руководитель офиса Зеленского Р. В. Машовец», — говорится в сообщении.

По информации ЦОС ФСБ, российские правоохранительные органы ранее объявили Машовца в розыск.

Ранее ФСБ заявляло, что Машовец является координатором агентурной сети Главного управления разведки Минобороны Украины, готовившей в 2023 году покушения на представителей властей Крыма.