НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Экс-замглавы МО Иванов не увидел в своих действиях криминала

Источник:
Sibnet.ru
234 2

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей, считает, что его действия не носили криминального характера

«Вину он отвергает. И считает, что в его деле отсутствуют доказательства причастности к инкриминируемому деянию, а в действиях отсутствует состав преступления, поскольку действия, которые расценивает следствие как преступные, являются результатом гражданско-правовых отношений», — приводит ТАСС материалы дела.

Иванов также обращает внимание на незаконность своего задержания, «которое производилось в отсутствии одного из защитников», а также на возбуждение уголовного дела ненадлежащим должностным лицом, поскольку Иванов «хоть и является гражданским служащим, однако замещал должность заместителя Министра обороны РФ».

Ранее сообщалось, что Иванов попросил Басманный суд Москвы избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, так как он ранее участвовал в боевых действиях, является непосредственным участником СВО, находится под санкциями всех стран и имеет госнаграды.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что под участием в боевых действиях обвиняемый «имел в виду тот факт, что лично курировал строительство различных объектов и сооружений на новых территориях РФ».

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
ФРГ засекретила итоги расследование взрывов «Северных потоков»
ФСБ уличила офис Зеленского в подготовке терактов в Крыму
Немецкого наемника в Белоруссии приговорили к расстрелу
Российского генерала отстранили от должности
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский признал невозможным полный возврат территорий
Роза Сябитова вывела из себя участников шоу «Место силы»
Застрелена бывшая депутат Рады Ирина Фарион
ВСУ начали отступление от границы в Харьковской области
Обсуждение (2)
Картина дня
Япония возмутилась введенными против нее Россией санкциями
Судно с россиянами затонуло у Фолклендских островов
Зеленский пожелал скорейшего завершения конфликта
Трамп посчитал госпереворотом призывы к уходу Байдена
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
42
Застрелена бывшая депутат Рады Ирина Фарион
31
МиГ‑29 и МиГ‑31 отогнали В‑52Н ВВС США от границы России
25
Немцев ждет штраф за неправильно названный пол трансгендеров
25
«Искандер» уничтожил полсотни иностранных наемников
23
Кремль одобрил слова Зеленского о возможности переговоров