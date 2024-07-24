Экс-замглавы МО Иванов не увидел в своих действиях криминала

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей, считает, что его действия не носили криминального характера

«Вину он отвергает. И считает, что в его деле отсутствуют доказательства причастности к инкриминируемому деянию, а в действиях отсутствует состав преступления, поскольку действия, которые расценивает следствие как преступные, являются результатом гражданско-правовых отношений», — приводит ТАСС материалы дела.

Иванов также обращает внимание на незаконность своего задержания, «которое производилось в отсутствии одного из защитников», а также на возбуждение уголовного дела ненадлежащим должностным лицом, поскольку Иванов «хоть и является гражданским служащим, однако замещал должность заместителя Министра обороны РФ».

Ранее сообщалось, что Иванов попросил Басманный суд Москвы избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, так как он ранее участвовал в боевых действиях, является непосредственным участником СВО, находится под санкциями всех стран и имеет госнаграды.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что под участием в боевых действиях обвиняемый «имел в виду тот факт, что лично курировал строительство различных объектов и сооружений на новых территориях РФ».