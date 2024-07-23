ФРГ засекретила итоги расследование взрывов «Северных потоков»

Германия не будет обнародовать промежуточные итоги расследования подрывов «Северных потоков», говорится в ответе немецкого правительства депутатам бундестага.

В апреле 2024 года депутаты от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) направили запрос к правительству ФРГ о ходе расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

В ответе сообщается, что власти ответили почти на все вопросы депутатов, за исключением некоторых из-за конфиденциальности информации. Правительство Германии таким образом дало понять, что не планирует раскрывать детали о ходе расследования

Ни федеральное правительство, ни генеральная прокуратура не планировали публиковать или предоставлять предварительные или промежуточные результаты расследования, поскольку это могло бы поставить под угрозу цели следствия, приводят «Известия» текст документа.

Повреждения трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма.