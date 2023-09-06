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Информация о Суровикине исчезла с сайта Минобороны

Источник:
Sibnet.ru
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Генерал Сергей Суровикин
Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Vitaliy Pikov) / CC BY 4.0

Справочная информация о генерале Сергее Суровикине исчезла из раздела, посвященного Воздушно-космическим силам (ВКС), на сайте Минобороны России.

Биографическая справка о Суровикине и других руководителях ВКС была доступна в соответствующем разделе на сайте Минобороны еще 5 сентября. Теперь вкладка «Руководство» отсутствует, обратил внимание телеграм-канал BRIEF.

Информация о руководителях других родов войск, например Военно-воздушных сил и Военно-морского флота, по-прежнему доступна на сайте Минобороны.

Суровикин не появлялся на публике с момента попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в конце июня 2023 года. Российские военные телеграм-каналы писали, что генерала арестовали. Западные СМИ со ссылкой на источники утверждали, что причиной ареста Суровикина якобы стало то, что он поддерживал лидера «вагнеровцев».

22 августа российские журналисты, телеграм-каналы и СМИ сообщили, что Суровикина отстранили от должности главкома ВКС. 4 сентября в телеграм-канале журналистки Ксении Собчак была опубликована фотография, на которой, как утверждается, запечатлен Суровикин, находящийся в данный момент в Москве.

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Топ комментариев

GammiPluh

с. Работино явно находится под контролем солдат ВСУ, спаси господи их грешные души... там мясорубка,...

Nik3316

мне даже интересно кто будет умирать за Украину... перечисли страны

scorpion2777

Скоро и америкосы расстроятся, когда абрамы до украины доберутся, если доберутся.

MuCbE

Страна террорист хочет кого-то обвинить в терроризме? Кринж