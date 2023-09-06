Информация о Суровикине исчезла с сайта Минобороны

Справочная информация о генерале Сергее Суровикине исчезла из раздела, посвященного Воздушно-космическим силам (ВКС), на сайте Минобороны России.

Биографическая справка о Суровикине и других руководителях ВКС была доступна в соответствующем разделе на сайте Минобороны еще 5 сентября. Теперь вкладка «Руководство» отсутствует, обратил внимание телеграм-канал BRIEF.

Информация о руководителях других родов войск, например Военно-воздушных сил и Военно-морского флота, по-прежнему доступна на сайте Минобороны.

Суровикин не появлялся на публике с момента попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в конце июня 2023 года. Российские военные телеграм-каналы писали, что генерала арестовали. Западные СМИ со ссылкой на источники утверждали, что причиной ареста Суровикина якобы стало то, что он поддерживал лидера «вагнеровцев».

22 августа российские журналисты, телеграм-каналы и СМИ сообщили, что Суровикина отстранили от должности главкома ВКС. 4 сентября в телеграм-канале журналистки Ксении Собчак была опубликована фотография, на которой, как утверждается, запечатлен Суровикин, находящийся в данный момент в Москве.