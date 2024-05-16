Арестованный по подозрению в получении взятки бывший начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов находится СИЗО-2 «Лефортово», сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Кузнецов помещен в камеру площадью 8 на 12 квадратных метров и пока не имеет соседей. «В камере есть телевизор, холодильник, чайник и/или кипятильник. К слову, условия содержания, как у всех остальных, в том числе в других СИЗО», — цитирует Мельникова ИА «Регнум».

Генералу предстоит пройти несколько медицинских исследований и пообщаться с психологом. После этого его переведут из карантина и выберут сокамерника. В соответствии со статьей 103 ФЗ, это должен быть ранее не судимый человек, то есть чье обвинение схоже по степени тяжести со статьей, вменяемой Кузнецову.

СК России возбудил в отношении Кузнецова уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, Кузнецов получил взятку от «представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу».