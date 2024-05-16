Обвинение запросило 17 лет для физика Маслова по делу о госизмене

Обвинение запросило 17 лет колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей для 77-летнего новосибирского физика Анатолия Маслова, обвиняемого в госизмене, сообщила его адвокат Ольга Динзе.

«С учетом возраста и состояния здоровья всего 17 лет (лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима) с ограничением свободы 1 год и штрафом 500 тысяч рублей», — цитирует ТАСС Динзе.

Адвокат уточнила, что ее подзащитный чувствует себя не очень хорошо. «Давление высокое и общее состояние не очень. Он в шоке от запрошенного государственным обвинением срока», — сообщила она.

Маслов находится под стражей с июня 2022 года. Источник ТАСС сообщал, что ему инкриминируют предоставление секретных данных, связанных с гиперзвуком.

В мае прошлого года физик был переведен из московского СИЗО «Лефортово» в петербургское СИЗО-3. В феврале Динзе сообщала, что состояние здоровья ученого ухудшилось. Он перенес сердечный приступ.

Маслов — известный специалист в области динамики вязкого газа. Основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика. Он разработал эффективные алгоритмы и провел первые в России численные расчеты устойчивости сжимаемых течений, показал возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата.

Помимо Маслова, летом 2022 года по подозрению в госизмене были заключены под стражу научный сотрудник Института лазерной физики СО РАН Дмитрий Колкер, который умер после ареста, и директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк. Весной 2023 года был задержан и помещен под арест главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев.