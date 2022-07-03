Новосибирский ученый умер после ареста по делу о госизмене

Завлабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер, арестованный в четверг делу о госизмене, умер, сообщил ТАСС источник.

«Он скончался», — сказал собеседник агентства.

Советский районный суд Новосибирска 30 июня арестовал Колкера до 29 августа по делу о госизмене. Дочь и сын ученого считают, что дело может быть связано с выступлением Колкера перед студентами в Китае, хотя его доклад был заверен в ФСБ.

В социальных сетях дети Колкера рассказали, что ученый был задержан сотрудниками ФСБ, когда находился на лечении в больнице. По их словам, у ученого диагностирована четвертая стадия рака.