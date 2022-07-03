НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Новосибирский ученый умер после ареста по делу о госизмене

Источник:
ТАСС
284 0
Завлабораторией квантовых оптических технологий НГУ Дмитрий Колкер
Завлабораторией квантовых оптических технологий НГУ Дмитрий Колкер
Фото: © vk.com/id20275838

Завлабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер, арестованный в четверг делу о госизмене, умер, сообщил ТАСС источник.

«Он скончался», — сказал собеседник агентства.

Советский районный суд Новосибирска 30 июня арестовал Колкера до 29 августа по делу о госизмене. Дочь и сын ученого считают, что дело может быть связано с выступлением Колкера перед студентами в Китае, хотя его доклад был заверен в ФСБ.

В социальных сетях дети Колкера рассказали, что ученый был задержан сотрудниками ФСБ, когда находился на лечении в больнице. По их словам, у ученого диагностирована четвертая стадия рака.

Еще по теме
Президент Узбекистана ввел комендантский час из‑за беспорядков
Медведев заявил о завершении «бурного романа» Украины и Европы
Захарова поспорила с ЮНЕСКО о происхождении борща
Посол России в Болгарии попросит закрыть дипмиссию в этой стране
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российские операторы отключили устаревшую технологию 4G
Россия прекратила подачу газа в Европу по «Северному потоку»
Экономист определил критичный для России курс доллара
Нежданная дефляция: сколько продлится падение цен?
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Asd10

Не понял юмора. Борщ исконно древнерусское блюдо. Кто то этого разве не знает??

mosquito__2010

Европейцы с Американцами, они же в альтернативной реальности существуют.

pepelmetal

Спасибо за наше детство Леонид Аронович!

Asd10

Украинский борщ что такое? Русский борщ нелегально вывезеный вна Украину? Так это контрабанда и подделка.