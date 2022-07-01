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Больного раком новосибирского ученого арестовали за госизмену

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/id20275838

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрия Колкера, у ученого четвертая стадия рака, сообщила в соцсетях дочь ученого Алина Миронова.

По ее словам, Дмитрия Колкера госпитализировали с ухудшением состояния в «Авиценну». У ученого четвертая стадия рака поджелудочной железы. Он принимает сильные препараты от боли.

В больницу приехали сотрудники ФСБ и увезли ученого в СИЗО Лефортово по делу о госизмене, сообщила Мронова. Кроме короткого звонка о задержании, ученому больше не позволяли связываться с близкими. Sibnet.ru направил запрос в УФСБ по Новосибирской области.

«Наш родной папа не сможет уйти из жизни в кругу семьи. Четвертая стадия рака поджелудочной — это приговор. Но встретить этот приговор не дома, а в стенах СИЗО без должной медицинской помощи — это худшее, что может произойти с человеком», — написала дочь ученого.

Советский районный суд Новосибирска арестовал Колкера, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (Государственная измена»). При этом дочь и сын ученого считают, что дело может быть связано с выступлением Колкера перед студентами в Китае, хотя его доклад был заверен в ФСБ.

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Asd10

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nicollaich

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Asd10

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