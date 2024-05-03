Раскрыты детали взрыва Крымского моста осенью 2022 года

Самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила, сдетонировало на Крымском мосту в октябре 2022 года, следует из результатов взрывотехнической экспертизы.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года в районе 156-го километра участка автомобильной дороги. В результате детонации устройства обрушились пролеты моста и загорелись цистерны проходившего рядом поезда. Пять человек, включая водителя машины со взрывчаткой, погибли.

Основу СВУ составляла не промышленная взрывчатка, а спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки твердое ракетное топливо, приводит «Коммерсантъ» результаты взрывотехнической экспертизы.

СВУ сдетонировало от взрыва пластита при прохождении определенной точки Крымского моста, которую поймал сигнал GPS-навигатора. Сам детонатор также был спрятан под плотным слоем полиэтиленовой пленки, которая служила оболочкой всего взрывного устройства, выяснили эксперты. По их мнению, при создании взрывчатки использовались «вещества иностранного производства на основе гексогена».

Следственный комитет России также установил, каким образом взрывное устройство оказалось на мосту. Сотрудники ведомства считают, что взрывчатку весом порядка 22,7 тонны собрали на территории Украины и уже в начале августа 2022 года отправили на 22 паллетах из Одессы в болгарский город Русе. Оттуда груз направили в город Поти на западе Грузии, а затем — в Ереван, где его растаможили и заменили часть сопроводительных документов.

По версии следствия, 4 октября груз завезли на территорию России через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией, а уже через два дня доставили в Армавир. Там палетты погрузили в фуру, которой управлял россиянин Махир Юсубов, который, по данным СК, не знал о взрывчатке, находящейся внутри груза. В документах значилось, что мужчина доставляет пленку от ульяновской компании «ТЭК-34» симферопольской фирме «Экстра».