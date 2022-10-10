Водитель грузовика, начиненного взрывчаткой, могли использовать в темную для подрыва Крымского моста, а заехать на него очень легко, высказал мнение ветеран группы «Вымпел», полковник запаса ФСБ России Валерий Кисилев.

Грузовой автомобиль взорвался во время проезда по Крымскому мосту в субботу утром. После взрыва загорелся железнодорожный состав с топливом, следовавший по соседней ветке. Два пролета автомобильного полотна обрушились, уцелела одна ветка.

«Мощный взрыв плюс возгорание цистерн с горючими веществами. Неужели теракт нельзя было предотвратить?» — цитирует «Царьград» слова Киселева.

По его словам, безопасность Крымского моста требует коренного изменения. Он объяснил, что сам незадолго до происшествия проезжал по сооружению, и въезд-выезд с моста никем не контролировался, не было никаких средств технического и физического контроля.

«На мой взгляд, на значительном расстоянии от моста, в несколько километров, должен производиться тотальный контроль любого транспортного средства, которое проезжает через мост», — отметил он.

Что могло произойти

По мнению ветерана группы «Вымпел», водителя могли использовать втемную, и он понятия не имел, что везет.

«Есть какая-то машинка, небольшая, даже не КамАЗ, а типа "бычка", водитель которой любит деньги. Требуется быстро-быстро куда-то что-то доставить. Мы тебе двойной тариф платим, ты будешь ехать, мы тебе загружаем какие-то ящики», — объяснил Кисилев.

Но за ней следует вторая машина, сопровождения, чтобы в нужный момент послать радиосигнал на эти ящики, продолжил он. И оба автомобиля спокойно проезжают на мост, потому что машину никто не досматривает, собаки не обнюхивают, никакие анализаторы на взрывчатку не работают.

А что можно сделать?

«Следует поставить КПП, на котором будут работать специалисты с техническими средствами, газоанализаторы на взрывчатку и все прочие дела. Даже если маскируют луком, чесноком, чем угодно, все это работает», — посоветовал эксперт.

А еще нужна кинологическая служба, питомник с собаками, работающими на органолептических чувствах. А так как собака устает быстро, менять ее нужно каждые час-полтора. Четвероногий тренированный охранник точно способен унюхать взрывчатку, как бы ее не маскировали.

«Почему это не сделано? Во время Великой Отечественной войны за такое разгильдяйство, по-другому это называть нельзя, были бы арестованы люди, которые отвечают за это. Руководители региональных спецслужб с обеих сторон не обеспечили безопасность», — резюмировал он.

Как успокоиться, когда вокруг паника

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, в ходе встречи с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, заявил, что произошедшее на Крымском мосту — террористическая атака на критически важную инфраструктуру, а стоят за ней спецслужбы Украины.