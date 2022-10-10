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Блог Ростелекома
10 октября,
пн
, 11:03
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Актуальная тема
Взрыв на Крымском мосту
Актуальная тема
Взрыв на Крымском мосту
220
0
10.10.22, 10:01
220
0
Путин назвал взрыв на Крымском мосту террористической атакой
Владимир Путин после встречи с главной СК РФ сообщил, что взрыв на Крымском мосту однозначно является терактом. Он также назвал его исполнителей
1353
11
09.10.22, 17:28
1353
11
Опубликованы фото из космоса Крымского моста до и после взрыва
Спутниковые снимки, опубликованные сервисом PlanetScope, показывают Крымский мост до и после взрыва
971
1
09.10.22, 12:47
971
1
СК заявил о гибели людей при взрыве на Крымском мосту
Водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли в результате подрыва грузовика на Крымском мосту
2536
7
08.10.22, 22:20
2536
7
Владелец взорвавшегося на Крымском мосту грузовика записал видео
Мужчина пояснил, что грузовик использовал его дядя — Махир Юсубов, который всю жизнь занимался грузоперевозками
1348
10
08.10.22, 20:42
1348
10
Возобновилось движение автотранспорта по Крымскому мосту
Ранее Минтранс сообщил, что запуск автомобильного движения по Крымскому мосту возможен по одной полосе из Керчи на Тамань в реверсивном режиме
3977
14
08.10.22, 18:43
3977
14
«Что дальше, русские?»: как взорвали Крымский мост
Крымский мост подорвали рано утром 8 октября. Следователи выясняют, как удалось вывести из строя один из самых охраняемых объектов России
2088
12
08.10.22, 17:10
2088
12
Эстония поздравила Украину после подрыва Крымского моста
Глава МИД Эстонии не исключил, что взрыв моста связан с днем рождения президента России Владимира Путина, которому днем ранее исполнилось 70 лет
909
4
08.10.22, 15:38
909
4
Керченская паромная переправа возобновила работу
Движение на Крымском мосту было полностью прекращено утром 8 октября после взрыва грузовика
1977
3
08.10.22, 14:48
1977
3
Советник Зеленского оценил подрыв Крымского моста
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк пригрозил, что взрыв на Крымском мосту лишь «начало»
2763
11
08.10.22, 14:24
2763
11
Подрыв Крымского моста попал на видео
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль
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Sovik
По моему ВСУ сами не рады, что туда зашли.
slavaynin
до этого приходилось включать в экипаж негра
Siberian sinner
Свинопасы как есть.Ничего, кроме брезгливости не вызывают. Хуже Табаки из мультфильма "Маугли".
pepelmetal
"В настоящее время месторождение законсервировано из-за жалоб местных жителей, которых беспокоили частые...
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18+
SovikПо моему ВСУ сами не рады, что туда зашли.
slavayninдо этого приходилось включать в экипаж негра
Siberian sinnerСвинопасы как есть.Ничего, кроме брезгливости не вызывают. Хуже Табаки из мультфильма "Маугли".
pepelmetal"В настоящее время месторождение законсервировано из-за жалоб местных жителей, которых беспокоили частые...