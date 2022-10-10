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Актуальная тема
Взрыв на Крымском мосту
Актуальная тема
Взрыв на Крымском мосту
Последствия взрыва на Крымском мосту
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10.10.22, 10:01
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Путин назвал взрыв на Крымском мосту террористической атакой
Владимир Путин после встречи с главной СК РФ сообщил, что взрыв на Крымском мосту однозначно является терактом. Он также назвал его исполнителей
info.sibnet.ru
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09.10.22, 17:28
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Опубликованы фото из космоса Крымского моста до и после взрыва
Спутниковые снимки, опубликованные сервисом PlanetScope, показывают Крымский мост до и после взрыва
info.sibnet.ru
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09.10.22, 12:47
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СК заявил о гибели людей при взрыве на Крымском мосту
Водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли в результате подрыва грузовика на Крымском мосту
info.sibnet.ru
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08.10.22, 22:20
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Владелец взорвавшегося на Крымском мосту грузовика записал видео
Мужчина пояснил, что грузовик использовал его дядя — Махир Юсубов, который всю жизнь занимался грузоперевозками
info.sibnet.ru
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08.10.22, 20:42
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Возобновилось движение автотранспорта по Крымскому мосту
Ранее Минтранс сообщил, что запуск автомобильного движения по Крымскому мосту возможен по одной полосе из Керчи на Тамань в реверсивном режиме
info.sibnet.ru
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08.10.22, 18:43
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«Что дальше, русские?»: как взорвали Крымский мост
Крымский мост подорвали рано утром 8 октября. Следователи выясняют, как удалось вывести из строя один из самых охраняемых объектов России
info.sibnet.ru
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08.10.22, 17:10
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Эстония поздравила Украину после подрыва Крымского моста
Глава МИД Эстонии не исключил, что взрыв моста связан с днем рождения президента России Владимира Путина, которому днем ранее исполнилось 70 лет
info.sibnet.ru
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08.10.22, 15:38
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Керченская паромная переправа возобновила работу
Движение на Крымском мосту было полностью прекращено утром 8 октября после взрыва грузовика
info.sibnet.ru
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08.10.22, 14:48
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Советник Зеленского оценил подрыв Крымского моста
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк пригрозил, что взрыв на Крымском мосту лишь «начало»
info.sibnet.ru
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08.10.22, 14:24
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Подрыв Крымского моста попал на видео
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль
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Топ комментариев

Sovik

По моему ВСУ сами не рады, что туда зашли.

slavaynin

до этого приходилось включать в экипаж негра

Siberian sinner

Свинопасы как есть.Ничего, кроме брезгливости не вызывают. Хуже Табаки из мультфильма "Маугли".

pepelmetal

"В настоящее время месторождение законсервировано из-за жалоб местных жителей, которых беспокоили частые...