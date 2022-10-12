Генерал МЧС назвал способ скрыть взрывчатку в фуре на Крымском мосту

Взрывчатку в фуре на Крымском мосту могла скрыть специальная отражающая пленка, рассказал генерал-майор МЧС Николай Вдовин.

Генерал предположил, что взрывчатку, вероятно, завернули в специальную пленку, которая не позволила просветить взрывчатое вещество сканерами. Такая пленка отражает сигнал.

Вдовин также уточнил, что технические возможности для просвечивания транспортных средств есть не на каждом посту. Кроме этого, большой поток грузовиков исключает возможность разгрузки каждой фуры для проверки.

Взрыв грузовика на Крымском мосту произошел 8 октября. Погибли четыре человека, два пролета автомобильного пути обрушились. По данным ФСБ, организатором были военная разведка Минобороны Украины и ее руководитель Кирилл Буданов. ФСБ сообщила о задержании восьми человек, причастных к теракту. Среди них пятеро граждан России и трое граждан Украины и Армении.

Согласно данным ФСБ, взрывное устройство еще в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, оттуда — в грузинский порт Поти, а дальше — в Армению, где груз растаможили.

Затем его отправили через пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в Армавир, а уже оттуда — в Симферополь. Всего в подготовке теракта участвовали 12 человек, восемь из них уже задержаны.