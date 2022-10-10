Крымский мост. СПРАВКА

Один из крупнейших мостов в России, соединяющий Керченский и Таманский полуострова в Крыму, в субботу был взорван. В результате частично обрушились два автомобильных пролета на ветке, ведущей в Керчь.

Мост через Керченский пролив начали строить в феврале 2016 года. 10 тысяч строителей смогли сдать мост в рекордно короткий срок — за 27 месяцев. 19-километровый транспортный переход обошелся бюджету в 228 миллиардов рублей.

Сооружение состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автотрасса включает четыре полосы. Пропускная способность этой трассы – до 40 тысяч автомобилей в сутки. Два железнодорожных пути могут пропускать до 47 пар поездов в сутки.

Талисманом моста стал рыжий кот Мостик, поселившийся на стройке. Он первым прошел по автодорожному мосту.

Крымский мост строили так, чтобы он выдержал девятибалльное землетрясение. Например, на мосту есть 760 шок-трансмиттеров. Это гидравлические устройства, которые помогают пролетам моста незаметно «дышать», то есть смещаться, распределяя сейсмическую нагрузку равномерно по опорам.

Чтобы повысить сейсмическую устойчивость объекта, проектировщики увеличили количество опор — 288 под автодорогу и 307 под железную часть.

Еще одно решение — сваи моста погружены в грунт как вертикально, так и под определенным градусом. Получается, под каждой опорой сформирован пучок из свай.

Еще одно необычное инженерное решение — бесстыковой, или, как говорят железнодорожники, «бархатный путь», состоящий из длинных рельсовых плетей— 440 метров. Чем длиннее рельсы, тем меньше стыков, проходя по которым колеса составов стучат.

Мост должен был простоять без ремонта 100 лет. Но из-за взрыва он получил повреждения. Возможно, именно его антисейсмическая защита позволила сооружению устоять.

Мост раздора

Власти Украины сразу были против возведения Крымского моста. Они посчитали его незаконным. CША и Европейский союз выступили с осуждением строительства и открытия моста.

Открытие моста через Керченский пролив осуждалось Генеральной Ассамблеей ООН как «способствующее дальнейшей милитаризации Крыма».

Власти Украины во время специальной военном операции говорили о том, что хотят избавиться от Крымского моста. В субботу на нем взорвался грузовик и разрушил два автомобильных пролета.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что повреждение Крымского моста — это «начало». «Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано», — написал Подоляк в своем Twitter.

Президент России Владимир Путин сказал, что это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Заказчики – спецслужбы Украины.