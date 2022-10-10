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Взрыв на Крымском мосту
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Взрыв на Крымском мосту
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Крымский мост. СПРАВКА

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Росавтодор / CC BY 4.0
Один из крупнейших мостов в России, соединяющий Керченский и Таманский полуострова в Крыму, в субботу был взорван. В результате частично обрушились два автомобильных пролета на ветке, ведущей в Керчь.

Мост через Керченский пролив начали строить в феврале 2016 года. 10 тысяч строителей смогли сдать мост в рекордно короткий срок — за 27 месяцев. 19-километровый транспортный переход обошелся бюджету в 228 миллиардов рублей.

Сооружение состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автотрасса включает четыре полосы.  Пропускная способность этой трассы – до 40 тысяч автомобилей в сутки. Два железнодорожных пути могут пропускать до 47 пар поездов в сутки.  

Талисманом моста стал рыжий кот Мостик, поселившийся на стройке. Он первым прошел по автодорожному мосту.

Крымский мост строили так, чтобы он выдержал девятибалльное землетрясение. Например, на мосту есть 760 шок-трансмиттеров. Это гидравлические устройства, которые помогают пролетам моста незаметно «дышать», то есть смещаться, распределяя сейсмическую нагрузку равномерно по опорам.  

Чтобы повысить сейсмическую устойчивость объекта, проектировщики увеличили количество опор — 288 под автодорогу и 307 под железную часть.  

Еще одно решение — сваи моста погружены в грунт как вертикально, так и под определенным градусом. Получается, под каждой опорой сформирован пучок из свай.  

Еще одно необычное инженерное решение — бесстыковой, или, как говорят железнодорожники, «бархатный путь», состоящий из длинных рельсовых плетей— 440 метров. Чем длиннее рельсы, тем меньше стыков, проходя по которым колеса составов стучат.

Фото: Росавтодор / CC BY 4.0

Мост должен был простоять без ремонта 100 лет. Но из-за взрыва он получил повреждения. Возможно, именно его антисейсмическая защита позволила сооружению устоять.

Мост раздора

Власти Украины сразу были против возведения Крымского моста. Они посчитали его незаконным. CША и Европейский союз выступили с осуждением строительства и открытия моста. 

Открытие моста через Керченский пролив осуждалось Генеральной Ассамблеей ООН как «способствующее дальнейшей милитаризации Крыма».

Власти Украины во время специальной военном операции говорили о том, что хотят избавиться от Крымского моста. В субботу на нем взорвался грузовик и разрушил два автомобильных пролета.

Фото: Росавтодор / CC BY 4.0

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что повреждение Крымского моста — это «начало». «Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано», — написал Подоляк в своем Twitter.

Президент России Владимир Путин сказал, что это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Заказчики – спецслужбы Украины.

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Экономика #Транспорт и дороги
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