ФСБ установила организаторов теракта на Крымском мосту

Организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура, сообщил представитель ФСБ.
ФСБ совместно с СК РФ установили, что взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах. Их общий вес — больше 22 тонн. В начале августа груз отправили из Одессы в болгарский порт Русе, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
По данным ведомств, к переправке груза привлекли граждан Украины, Грузии и одного гражданина Армении. Силовики уже задержали пятерых жителей России, трех граждан Украины и Армении, участвовавших в подготовке преступления.
Контролировал передвижение груза по всему маршруту сотрудник ГУР минобороны Украины. Он представлялся участникам схемы как «Иван Иванович». Для координации он использовал виртуальный анонимный номер.
Грузовой автомобиль взорвался в субботу, 8 октября, во время проезда по Крымскому мосту. После чего загорелся железнодорожный состав с топливом, следовавший по соседней ветке. Два пролета автомобильного полотна обрушились, уцелела только одна ветка. Владимир Путин заявил, что произошедшее — террористическая атака на критически важную инфраструктуру.
MuCbEА толку? ПВО все равно размолотит все эти игрушки, хотя толку? Они будут еще на аэродромах разбиты или...
Sergej86Они там что курят? Как ты можешь подать в розыск, если все знаешь что эти люди находятся в Москве.
mosquito__2010Дурень думкой богатеет, укр мрийкой. Труд американских оружейников оплатит гос. долг США который уже...
mosquito__2010"Давай больше адекватности" - это твои опусы про Титаник адекватностью называешь ? Титаник сейчас это...