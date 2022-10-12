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Взрыв на Крымском мосту
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Взрыв на Крымском мосту
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

ФСБ установила организаторов теракта на Крымском мосту

Источник:
РИА Новости
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Организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура, сообщил представитель ФСБ.

ФСБ совместно с СК РФ установили, что взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах. Их общий вес — больше 22 тонн. В начале августа груз отправили из Одессы в болгарский порт Русе, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

По данным ведомств, к переправке груза привлекли граждан Украины, Грузии и одного гражданина Армении. Силовики уже задержали пятерых жителей России, трех граждан Украины и Армении, участвовавших в подготовке преступления.

Контролировал передвижение груза по всему маршруту сотрудник ГУР минобороны Украины. Он представлялся участникам схемы как «Иван Иванович». Для координации он использовал виртуальный анонимный номер.

Грузовой автомобиль взорвался в субботу, 8 октября, во время проезда по Крымскому мосту. После чего загорелся железнодорожный состав с топливом, следовавший по соседней ветке. Два пролета автомобильного полотна обрушились, уцелела только одна ветка. Владимир Путин заявил, что произошедшее — террористическая атака на критически важную инфраструктуру.

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