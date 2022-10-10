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Советы психотерапевта: как не «наломать дров» из‑за паники

Источник:
Тревожный эйчар
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Девушка в свитере
Фото: © Sibnet.ru
Мозг человека способен рисовать очень красочные картины, дополняя пугающими деталями реальные негативные события. Психотерапевты советует научиться трем простым, но основным вещам, чтобы в любой ситуации сохранять психическое здоровье.

Мозг не может существовать в ситуации неопределенности, он пытается придать происходящему как можно больше конкретики, «дорисовывая» детали и прогнозируя будущее. В результате человек на большую долю придумывает ситуацию и начинает воспринимать ее как реальную.

Паникующий все активнее ищет подтверждения своим страхам, намеренно выбирая негативную информацию. И пазл за пазлом складывает все более устрашающую картину, не замечая объективных и позитивных данных. Это становится опасно для психического здоровья и может стать мотиватором к неконструктивным действиям — бежать, защищаться, бунтовать и т.д. 

Три шага к равновесию

Первый шаг — не раскручивать в мыслях негативный сценарий. Если усилием воли не удается «остановить» мозг и он продолжает накручивать своего хозяина, нужно… визуализировать панику и прогнать ее.

«Вместо того, чтобы следовать за страхом, попытайтесь его прогнать. В буквальном смысле представьте, что перед вами призрак и вы рассеиваете его усилием воли», — объяснила психотерапевт Марина Волкова в телеграм-канале «Тревожный эйчар».

Второе действие — не искать подтверждения страха в реальности. Лучше вообще отказаться от источников информации, транслирующих пугающие прогнозы. «Хотя бы на время, пока не вернетесь в стабильное состояние и не обретете внутреннюю устойчивость», — добавила специалист.

И третий, не менее важный шаг, — найти людей, сумевших справиться с тревогой и попросить поддержки. Но нельзя обсуждать негативные сценарии в компании, где окружающие настроены упаднически. 

Как избавиться от страха войны

В кругу тревоги невозможно успокоить друг друга, потому что состояния паникующих начинают «резонировать». А это все равно, что тушить пожар керосином. Лучше поделиться тяжелыми эмоциями с теми, кто чувствует себя стабильно и способен на поддержку.

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Топ комментариев

slavaynin

На самом деле как то не убедительно.Надо повторить.

GammiPluh

Он уже работает во всю - а вот Украина огребла по серьезному

Siberian sinner

В 18 веке никакой "Уркоины" и в помине не существовало.

М. Алейников

Давно пора. Уничтожить линии снабжения. Центры управления.