«Панический вирус» запущен: как вылечиться от страха?

Телеканалы крутят экстренное обращение президента, соцсети переполнены кадрами взрывов. Рубль стремительно падает, доллар растет. Страны одна за другой объявляют санкции. Не все выдерживают такой информационный поток... накрывает паника. Но к чему приводят панические настроения, и как справиться с нахлынувшими эмоциями?

В ночь на 24 февраля Россия начала военную спецоперацию в рамках договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Точечным ударам подверглись военная инфраструктура, объекты ПВО, аэродромы ВСУ Украины.

«Практически все российское общество в напряжение из-за трех вещей. Это экономический кризис, который длится три года, к нему невозможно привыкнуть. Второе — пандемия, люди теряют знакомых и близких. Плюс политическая напряженность. Они накладываются друг на друга...», — сказала Sibnet.ru профессор кафедры социальных коммуникаций и социологии управления НГУЭУ Светлана Ильиных.

В результате этого наложения в обществе ожидаются эмоциональные качели. И если общее настроение будет не совсем паническим, то угнетенным — точно.

Стрессом можно заразиться

Каждый россиянин по-своему реагирует на происходящее. Кому-то стресс краткосрочно мешает сосредоточится на происходящем в его собственной жизни, у кого-то перерастает в стрессовое расстройство.

«Причины стрессового расстройства — ощущение участия в серьезных опасных для жизни ситуациях и переживаниях. Это ощущение связано с тем, как работает фантазия. У каждого индивидуально: у кого-то сильнее, у кого-то слабее», — прокомментировал Sibnet.ru заведующий психотерапевтическим отделением клиники «Инсайт» Игорь Лях.

Люди так устроены, что не могут сами справиться со стрессом, начинают общаться и зачастую передают информацию в эмоционально сгущенном виде. «Таким образом, возможно взаимное усиление, заражение стрессом. Такое уже было 11 сентября», — сказал психотерапевт.

Он отметил, что часть людей уже переживают происходящее очень сильно. Особенно, если кто-то из их знакомых оказался вовлеченным в эти события. А значит, «панический вирус» запущен.

Важно, чтобы эти переживания не переходили в хроническое посттравматическое стрессовое расстройство. Для этого нужно поймать паническую «болезнь» как можно раньше.

Поэтому в случае, если человек не может сам справиться с паникой, ему надо обратиться к психологу или психиатру, например, позвонить на горячие линии МЧС и другие подобные.

#Психо Как разрушают эмоции. ИНФОГРАФИКА

А лучшим способом преодоления стресса, по словам эксперта, будет общение с семьей и близкими. Больше совместных семейных дел, меньше — чтения новостей и соцсетей. Особенно это касается тревожных по натуре людей. Но и ограничивать в получении информации таких людей не стоит.

«Эти люди имеют компульсивную (навязчивую) тягу к получению максимального количества информации. Парадокс в том, что если бы пришла информация, которая дала бы облегчение, люди бы потеряли интерес к событию. Беда в том, что информация которая может привести к облегчению, ищется в источниках, которые к этому облегчению точно не приведут», — сказал Лях.

Именно поэтому общение с близкими поможет восстановить чувство реальности. Оценить эмоции, как они возникли, что из этого реально, и понять, что большая часть нафантазирована, перенята из взаимоотношений с паникующими людьми.