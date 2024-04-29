НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Депардье заключили под стражу по делу о сексуальных домогательствах

Источник:
Sibnet.ru
391 1
Жерар Депардье
Фото: Siebbi / CC BY 3.0

Французского актера Жерара Депардье взяли под стражу в Париже из-за обвинений в сексуальном насилии.

Депардье вызвали на допрос в комиссариат полиции в Париже в понедельник, 29 апреля, а затем заключили под стражу, сообщили агентство Agence France-Presse (AFP) и канал BFMTV.

Актера обвиняют в сексуальном насилии две женщины. Первый инцидент произошел в 2014 году на съемках фильма «Маг и сиамцы», второй — в 2021-й на съемках ленты «Зеленые ставни».

Первая женщина рассказала, что Депардье в коридоре схватил ее за ноги и «зажал ее между бедрами», а затем стал трогать ее за интимные места и озвучивать предложения сексуального характера. Ей помогли участники съемочной группы, которые также заставили его извиниться, но на протяжении оставшейся части съемок актер оскорблял ее, называя «шлюхой».

Вторая заявительница утверждает, что сначала Депардье домогался ее при подготовке к съемкам — «трогал ее ягодицы и отпускал нецензурные комментарии», а во время съемок продолжил трогать ее за интимные места и делать «откровенные сексуальные предложения».

75-летний актер все обвинения отвергает.

Еще по теме
Новые эпизоды и фигуранты появятся в деле Тимура Иванова
Шойгу отстранил от должности своего заместителя Иванова
Суд арестовал заместителя министра обороны России Иванова
СМИ узнали подробности дела замминистра обороны Иванова
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Странное «инопланетное» существо выловили в океане. ФОТО
Алла Пугачева выделила своего фаворита в «Голосе» после финала
России предсказали вымирание работоспособных граждан
Российские войска накроют Запорожье защитным куполом
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Ленин в цитатах: о любви и коррупции
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Denis CENTR

Спецназовцам теперь наверное стремно за свой университет 😂😂😂

corrector

кто против расследования, тот и виноват - элементарно и автоматически !

mosquito__2010

"рынок США для них будет закрыт." - вот щас поржал. США автоматически рухнут в одночасье без Китая с...

nicollaich

"балтийские собачонки сша"©.Золотые слова.