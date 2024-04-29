Депардье заключили под стражу по делу о сексуальных домогательствах

Французского актера Жерара Депардье взяли под стражу в Париже из-за обвинений в сексуальном насилии.

Депардье вызвали на допрос в комиссариат полиции в Париже в понедельник, 29 апреля, а затем заключили под стражу, сообщили агентство Agence France-Presse (AFP) и канал BFMTV.

Актера обвиняют в сексуальном насилии две женщины. Первый инцидент произошел в 2014 году на съемках фильма «Маг и сиамцы», второй — в 2021-й на съемках ленты «Зеленые ставни».

Первая женщина рассказала, что Депардье в коридоре схватил ее за ноги и «зажал ее между бедрами», а затем стал трогать ее за интимные места и озвучивать предложения сексуального характера. Ей помогли участники съемочной группы, которые также заставили его извиниться, но на протяжении оставшейся части съемок актер оскорблял ее, называя «шлюхой».

Вторая заявительница утверждает, что сначала Депардье домогался ее при подготовке к съемкам — «трогал ее ягодицы и отпускал нецензурные комментарии», а во время съемок продолжил трогать ее за интимные места и делать «откровенные сексуальные предложения».

75-летний актер все обвинения отвергает.