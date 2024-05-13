Внедорожник замминистра обороны Иванова выставили на продажу после ДТП

Внедорожник Chevrolet Suburban, ранее принадлежавший замминистра обороны Тимуру Иванову, выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей с указанием, что авто побывало в аварии.

Chevrolet Suburban 2015 года выпуска, по данным ГИБДД, портала «Авто.ру» и сервиса AvtoFace, фигурировала в декларации Иванова о доходах за 2019 год, но 17 февраля 2023 года была переоформлена на новую владелицу. У нее те же инициалы и дата рождения, что у бывшей супруги замминистра Светланы.

По данным РИА Новости, внедорожник сначала поставили в сервис на ремонт после серьезного ДТП, а в апреле 2024 года — выставили на продажу. У машины есть повреждения, характерные для лобового удара: бампер и решетка радиатора отсутствуют.

Крышка капота не смята, но подкапотное пространство сильно повреждено, что может свидетельствовать о том, что предмет, с которым столкнулся внедорожник, был невысоким. Смята передняя часть левого крыла. Передние фары отсутствуют. Внутри салона есть лист бумаги, где указано, что у машины плохие тормоза.

Стартовая цена битой машины, исходя из объявления о продаже, составляет 2,5 миллиона рублей.

Перед продажей автомобиль перерегистрировали, получен новый госномер. Прежний же, по словам собеседника агентства, владелец машины решил оставить себе. По данным интернет-ресурсов, стоимость аналогичных госномеров превышает 1,3 миллиона рублей.

За время работы в Минобороны, как следует из деклараций о доходах, Иванов с супругой ежегодно покупали автомобили и мотоциклы: в 2016 года у семьи было девять транспортных средств, а в 2019 году — уже 12. Среди них — советский легковой автомобиль высшего и представительского класса ЗиС-110, стоимость которого варьируется от 11 до 18 миллионов рублей.

Иванова подозревают в получении взятки примерно на 1 миллиард рублей, он отстранен от исполнения обязанностей и находится под стражей в СИЗО «Лефортово».