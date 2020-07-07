НАВЕРХ

Американский игрок подписал рекордный контракт в истории спорта

Источник:
Sibnet.ru
165 0
Фото: Jeffrey Beall / CC BY 4.0

Игрок в американский футбол Патрик Махоумс договорился о подписании с клубом «Канзас-Сити Чифс» соглашения на 503 миллиона долларов, сообщается на сайте Национальной футбольной лиги (НФЛ).

Соглашение 24-летнего квотербека рассчитано на 10 лет. Текущий контракт, подписанный Махоумсом в 2017 году, истекает после окончания сезона-2021. Новый контракт вступит в силу с сезона-2022.

Махоумс, заключив новый контракт, стал не только самым высокооплачиваемым атлетом в мире, но и первым игроком в американский футбол с соглашением больше чем на полмиллиарда.

Предыдущий рекорд принадлежал бейсболисту клуба «Лос-Анджелес Энджелс» Майку Трауту. В 2019 году спортсмен заключил с командой соглашение на 12 лет и общую сумму в размере около 430 миллионов долларов.

«Канзас-Сити Чифс» в прошлом году стал чемпионом НФЛ. По итогам финальной встречи Махоумс был признан самым ценным игроком.

Еще по теме
Эксперты Der Spiegel подтвердили поддельные подписи Родченкова
Липницкая подтвердила слухи о беременности
Подписи Родченкова в деле биатлонисток были подделаны
Телеканал запретил показывать успешных в «мужских» видах спорта женщин
смотреть все
Спорт #Вокруг спорта
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль отреагировал на сообщения о росте числа бедных россиян
•
Лукашенко пришел на интервью в одних носках
•
Минкомсвязь разработала систему слежки за больными COVID-19
•
ОСАГО рассчитают по новым тарифам
Подробности
•
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
•
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
•
Уроки «Титаника»: как катастрофа изменила морской транспорт
Как это работает
•
Кино в хорошем качестве: разбираемся в форматах видео
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Американский игрок подписал рекордный контракт в истории спорта
07.07.2020 14:57
Эксперты Der Spiegel подтвердили поддельные подписи Родченкова
06.07.2020 13:23
Липницкая подтвердила слухи о беременности
17.06.2020 09:42
Подписи Родченкова в деле биатлонисток были подделаны
03.03.2020 15:38
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль отреагировал на сообщения о росте числа бедных россиян
•
Лукашенко пришел на интервью в одних носках
•
Минкомсвязь разработала систему слежки за больными COVID-19
•
ОСАГО рассчитают по новым тарифам
Как это работает
•
Кино в хорошем качестве: разбираемся в форматах видео
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кино в хорошем качестве: разбираемся в форматах видео
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Ещё один. Тут от одного не продохнуть...

ERMOL33

Давай роман не посрами честь великого родственника! ведите нас вместе в светлое будущее роиссии! Ох,...

Nik3316

главное им побольше белых флагов нашить для войны...

Иркут 69

В нормальной демократической стране за такие катастрофические показатели и развал, население региона...

Иркут 69

Тува - наихудший по показателям социального благополучия российский регион, но при этом регулярно выдаёт...