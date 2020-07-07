Американский игрок подписал рекордный контракт в истории спорта

Игрок в американский футбол Патрик Махоумс договорился о подписании с клубом «Канзас-Сити Чифс» соглашения на 503 миллиона долларов, сообщается на сайте Национальной футбольной лиги (НФЛ).
Соглашение 24-летнего квотербека рассчитано на 10 лет. Текущий контракт, подписанный Махоумсом в 2017 году, истекает после окончания сезона-2021. Новый контракт вступит в силу с сезона-2022.
Махоумс, заключив новый контракт, стал не только самым высокооплачиваемым атлетом в мире, но и первым игроком в американский футбол с соглашением больше чем на полмиллиарда.
Предыдущий рекорд принадлежал бейсболисту клуба «Лос-Анджелес Энджелс» Майку Трауту. В 2019 году спортсмен заключил с командой соглашение на 12 лет и общую сумму в размере около 430 миллионов долларов.
«Канзас-Сити Чифс» в прошлом году стал чемпионом НФЛ. По итогам финальной встречи Махоумс был признан самым ценным игроком.
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