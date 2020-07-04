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Церковь 19 века сгорела в Томске от удара молнии. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Деревянная церковь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской 19 века в селе Зоркальцево Томской области сгорела в субботу, сообщает ГУ МЧС по региону.

Здание церкви было полностью охвачено огнем. От мощного теплового потока и разлетавшихся искр существовала угроза распространения огня на восемь соседних домов.

Фото: © ГУ МЧС по Томской области

Спасатели ликвидировали пожар на площади 250 квадратных метров. Пострадавших нет. Специалисты устанавливают причину пожара. Глава района Александр Терещенко сообщил РИАТомск, что возможно, причиной возгорания стал удар молнии.

По данным официального сайта «Православие в Томске», здание церкви иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской в селе Зоркальцево было построено в 1873 году. В 1933 году храм был закрыт. Его вернули православной сельской общине в 1987 году в аварийном состоянии. Восстановление церкви длилось много лет на средства прихожан и пожертвования, службы в здании возобновились лишь в 2009 году.

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