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Авиазавод в Бурятии подготовил к передаче арктический вертолет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Вертолеты России»

Пандемия коронавируса не повлияла на темпы работы Улан-Удэнского авиазавода. В разгар пандемии на предприятии запустили серийное производство арктических вертолетов Ми-8АМТ и уже подготовили первую винтокрылую машину к выпуску, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Запущен очень перспективный проект — производство арктического вертолета Ми-8АМТ, который на сегодня востребован, он может применяться при освоении Арктической зоны, шельфа, это работа на Крайнем Севере, в том числе для нужд МЧС», — цитирует ТАСС Цыденова.

Первый Ми-8АМТ уже готов к передаче в эксплуатацию: завершена программа летных испытаний, прошла процедуру приемки независимой инспекции Росавиации. Глава Бурятии подчеркнул, что у Ми-8АМТ нет аналогов, он уникален.

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«В отличие от других вертолетов он может работать в любых погодных условиях, ему не требуется внешний подогрев, он полностью автономен и самодостаточен, его конструкция предусматривает возможность полета в самых суровых условиях», — отметил Цыденов.

Благодаря дополнительным топливным бакам вертолет способен летать на большие расстояния, что очень важно для малонаселенных северных районов, дальность полета арктического Ми-8АМТ составляет до 1,4 тысячи километров.

Улан-Удэнский авиационный завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш). Продукция эксплуатируется более чем в 40 странах. 

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Топ комментариев

Muzykant

Ещё одни паразиты завыли,совершенно бесполезная структура.

nastya19944

Деньги платишь, вот и сразу дают бумажку, что техосмотр пройден.

Peperz

работали неофициально,какие могут быть требования.Под каток угодить это надо постараться.

ESC_Elmex

Где ауди и где эта лошадь?, тут нет ничего ощего в принципе!Если у ауди лицо бренда эта курица, то понятно...

olegsbeglov

Голосуй, не голосуй, всё равно получишь ... новую конституцию