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Самую мощную в РФ установку смонтируют на новосибирском заводе Чкалова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба НГТУ

Инженеры НГТУ летом 2020 года на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова начнут монтаж и наладку самой мощной в России магнито-импульсной установки, сообщает пресс-служба вуза.

Установка будет запущена в эксплуатацию до конца 2020 года. Она будет производить детали подвесных баков и детали фюзеляжа для самолета Су-34. В перспективе ее планируется использовать для изготовления деталей фюзеляжа SSJ-100, которые также производятся на новосибирском заводе.

Основная задача инженеров факультета летательных аппаратов НГТУ — встроить установку в производственный процесс авиазавода, произвести прочностные испытания производимых ею деталей и подтвердить их предполагаемые высокие качества.

Фото: © пресс-служба НГТУ

Применение установки значительно повысит скорость производства готовых деталей. «Мощность установки позволяет производить детали, которые сейчас изготавливаются на обычном прессе и требуют доводки в ручном режиме. Соответственно, на заводе будут быстрее получать готовые детали, тратить меньше ресурсов на их изготовление», — сказал руководитель работ, заведующий кафедрой самолето- и вертолетостроения Николай Курлаев.

Технология магнитно-импульсной обработки материалов основана на преобразовании электрической энергии, запасенной в накопителе, в переменное магнитное поле, под воздействием которого происходит пластическая деформация заготовки.

У этой технологии широкие возможности — силовое воздействие на заготовку осуществляется дистанционно, без контакта, что позволяет обрабатывать детали, имеющие сложную форму или структуру, полированную или окрашенную поверхность, а также воздействовать на расплавы металлов или заготовки, находящиеся в герметичных контейнерах с вакуумом.

Установку по договору с НГТУ изготовили специалисты Самарского научного исследовательского университета им. Королева, испытания прошли в середине апреля 2020 года. Суммарная запасаемая энергия установки составляет 80 килоджоулей, это самая мощная в России промышленная магнитно-импульсная установка.

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