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Новосибирский центр модернизирует Ан-2 для Монголии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирский летно-исследовательский центр «Нимбус» модернизирует Ан-2 для Mongolian Aircraft Industries, в июне будет испытан ремоторизованный самолет с канадским двигателем, сообщил директор СибНИА, заслуженный летчик-испытатель РФ Владимир Барсук.

«Испытания в конце июня — это один из этапов. Сделать самолет — полдела. Нужно выстроить все кооперационные связи, наладить производство с соблюдением всех технологий и т.д.», — цитирует Барсука «Коммерсантъ».

Один из совладельцев Mongolian Aircraft Industries — новосибирское АО «Летно-исследовательский центр "Нимбус"», созданное в 2000 году, уточнил Барсук.

«("Нимбус") давно работает как конструкторское бюро. Сейчас компания находится в процессе сертификации ремоторизированного самолета Ан-2 и себя как разработчика», — сказал он.

Mongolian Aircraft Industries в прошлом году заявила о планах организовать сборку в Монголии ремоторизованной версии Ан-2 по проекту ТВС-2МС от СибНИА. Компания планирует продавать самолеты в Монголии, Юго-Восточной Азии, Пакистане и Афганистане.

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