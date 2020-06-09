Нападение на инкассаторов в Красноярске планировали три года

Мужчины, подозреваемые в вооруженном нападении на инкассаторов в Красноярске, спланировали преступление еще в 2017 году, также они пытались «замести следы», сообщила пресс-служба МВД России.

Трое напали на машину инкассаторов возле отделения Сбербанка в Красноярске. Двое сотрудников службы были тяжело ранены. Розыск налетчиков продолжался больше недели, и в понедельник были задержаны мужчины 59, 49 и 40 лет.

По данным МВД, задержанные спланировали нападение еще в 2017 году. Они заранее приобрели автомобиль и регулярно оттачивали навыки стрельбы из оружия. Кроме того один из нападавших пытался «замести следы», подкинув чужие волосы в машину, которую участники группы бросили в одном из красноярских дворов после совершения преступления.

«Организатор специально ездил в парикмахерские, где собирал волосы, которые после совершения преступления подкинул в салон машины. Таким образом он намеревался отвести от себя подозрения», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по пунктам «б», «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Полиция проводит мероприятия по поиску денег, похищенных у сотрудников инкассаторской службы. По неофициальной информации, в сумке было 2,3 миллиона рублей.