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Переполненная «шестерка» попала в смертельное ДТП под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской обалсти

Смертельное ДТП произошло в понедельник в Черепановском районе Новосибирской области. Водитель погиб, еще семь человек, включая детей, попали в больницу, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

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В понедельник около 11.30 по местному времени (7.30 мск) в Черепановском районе произошло ДТП. По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 двигался по автодороге в направлении трассы Р-256. Он не справился с управлением, и машина перевернулась.

Водитель умер на месте. Семь пассажиров, в том числе пять детей, получили травмы. Все пострадавшие доставлены в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

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Nik3316

ахахахахах вывел окупационные войска... отомстил))))))))))))

Lava Lava

Никогда не понимал такого правосудия, двое выродков изнасиловали и убили ребенка - а их на пожизненное,...

DarkII

То чувство, когда по запросам поисковиков осознаёшь как деградирует общество......

korvinsS

Как я уже говорил его достроят не смотря ни на что и ты сам это прекрасно понимаешь ты это уже доказал...

all busy

Зато в июне уже неделю колотун стоит.