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Невменяемый москвич открыл стрельбу по прохожим из окна. ВИДЕО

Источник:
ТАСС
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Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры дома на юго-западе Москвы, в результате пострадали двое прохожих. Квартиру штурмовал спецназ.

Мужчина открыл огонь из неустановленного оружия. Очевидцы утверждают, что стрельба длилась не менее 20 минут. При стрельбе пострадали двое прохожих, сообщили в столичном главке МВД. Ранение прохожих запечатлела камера.

На место прибыли сотрудники МВД и бойцы спецназа Росгвардии. В Следственном комитете заявили, что ранение получил сотрудник спецподразделения.

Злоумышленника задержали в ходе штурма квартиры. В МВД сообщили, что подозреваемый оказал сопротивление во время задержания. Его ранили, после чего доставили в больницу.

Стрелок находился в невменяемом состоянии, он имеет психическое заболевание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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korvinsS

Максимка это ты вреден и не нужен а газопровод нужен Европе и его достроят назло всем деревянный ты наш.

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Зато в июне уже неделю колотун стоит.

Nik3316

ахахахахах вывел окупационные войска... отомстил))))))))))))