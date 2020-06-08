Невменяемый москвич открыл стрельбу по прохожим из окна. ВИДЕО

Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры дома на юго-западе Москвы, в результате пострадали двое прохожих. Квартиру штурмовал спецназ.

Мужчина открыл огонь из неустановленного оружия. Очевидцы утверждают, что стрельба длилась не менее 20 минут. При стрельбе пострадали двое прохожих, сообщили в столичном главке МВД. Ранение прохожих запечатлела камера.

На место прибыли сотрудники МВД и бойцы спецназа Росгвардии. В Следственном комитете заявили, что ранение получил сотрудник спецподразделения.

Злоумышленника задержали в ходе штурма квартиры. В МВД сообщили, что подозреваемый оказал сопротивление во время задержания. Его ранили, после чего доставили в больницу.

Стрелок находился в невменяемом состоянии, он имеет психическое заболевание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.