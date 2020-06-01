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Красные волки в Новосибирском зоопарке нашли опекунов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой НГКМ

Сотрудники Краеведческого музея стали опекунами красных волков Новосибирского зоопарка, до конца 2020 года они будут оказывать финансовую помощь на содержание зверей, сообщила в понедельник пресс-служба музея.

Коллектив музея будет заботиться о семье красных волков — мамы и ее шестерых детенышей. Волчата родились 17 марта 2020 года – четыре самца и две самки. Их рацион состоит в основном из мясных продуктов. Ежедневно на взрослого волка уходит 800 – 900 граммов мяса. Волчатам сейчас уже тоже дают мясные продукты — по 300-350 граммов в день. Волчата очень быстро растут и по мере роста аппетита эта норма будет постепенно увеличиваться.

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Опекунство над волками Краеведческий музей оформил по специальной программе зоопарка, в рамках которой любая организация или человек может взять на себя ответственность за содержание животных.



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