Новосибирская судья связала уголовное преследование с реакцией ФСБ

Судья Новосибирского областного суда Римма Шатовкина заявила, что возбуждение уголовного дела в отношении нее реакция ФСБ на ее позицию по делу.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) начала рассматривать представление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной по части 2 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий лицом, занимающим госдолжность).

Ранее ВККС рассмотрела нарушение и вынесла Шатовкиной предупреждение. Суть в том, что летом 2018 года к одному из судей районного суда Новосибирской области поступило обращение следователя об обыске у замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей (структура регионального правительства) — должность в тот момент занимал Сергей Соколов.

Информация поступила на тот момент председателю Новосибирского облсуда Шатовкиной. Она их отправила исполняющему обязанности губернатора области Андрею Травникову. Копию сопроводительного письма и всех процессуальных актов нашли при обыске у Соколова. Предупреждение помогло уничтожить «определенные доказательства»

На заседании 27 мая ВККС вернулась к этому вопросу. Попытку преследования адвокат Геннадий Шишебаров связал с работой Шатовкиной в качестве председателя Новосибирского облсуда. Он рассказал о подмене обвинительного заключения в 2018 году в Железнодорожном суде Новосибирской области.

Там рассматривалось уголовное дело, в котором старший следователь подменил обвинительное заключение -— это подтвердила служебная проверка суда. Согласно словам адвоката, тогда Шатовкина получала просьбу из УФСБ «повлиять на судей и урегулировать проблему», сообщает портал «Право.ru».

Именно с этим давлением судья и ее адвокат связывают попытку уголовного преследования.

ВККС решила истребовать дополнительные документы по делу. Заседание отложили до утра пятницы, 29 мая.